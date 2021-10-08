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"Ми дружили": нардеп Шевченко розповів про плани створити партію з Поляковим

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
8 жовтня, 21:29
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Депутат Євген Шевченко заявив про тісну дружбу з покійним Антоном Поляковим
Євген Шевченко будував політичне майбутнє з Антоном Поляковим / Колаж "Сьогодні"
Євген Шевченко будував політичне майбутнє з Антоном Поляковим / Колаж "Сьогодні"

Позафракційний народний депутат Євген Шевченко заявив про тісну дружбу з покійним Антоном Поляковим. Політик зізнався, що вони багато спілкувалися під час спільної роботи у фракції "Слуга народу", а також після виключення нардепа з неї. Їх дружба зав'язалася тоді, коли Поляков і Шевченко сіли недалеко один від одного в сесійній залі парламенту.

Про це Євген Шевченко розповів в ефірі ток-шоу "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" .

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"Ми з Антоном дружили. Ми сиділи поряд, коли Антон ще був в нашій фракції. Ми з Антоном постійно спілкувалися... Він був чесний, хороший хлопець. Він не міг з несправедливістю жити. Це була його сутність. Він – бунтар, тому перший з фракції і вилетів ", – заявив Євген Шевченко.

За словами нардепа, Антон Поляков часто ділився з ним політичними інсайда і навіть обговорював план по створенню партії на чолі з Євгеном Шевченко.

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"Ми з ним продовжували спілкуватися. Він мені більше розповідав, ніж будь-кому, що з ним відбувається, які взаємини всередині нової групи, куди він вступив – у "За майбутнє". Це для мене особиста втрата. Я бачив Антона Полякова у своїй майбутній політичній силі – він навіть був в шорт-листі цьому. Ми з ним про це говорили багато", – сказав Шевченко.

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Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові у багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020 року став членом партії "За майбутнє".
  • 8 жовтня Поляков помер в Києві. За результатами розтину, його смерть наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
  • Напередодні смерті депутат розповідав, що "слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

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