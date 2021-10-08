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Почему умер нардеп Поляков? В полиции раскрыли причину

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 08:10
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Правоохранители рассказали, что уже выяснили в деле о смерти нардепа Полякова
В полиции прокомментировали смерть Антона Полякова
В полиции прокомментировали смерть Антона Полякова / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве народный депутат Украины Антон Поляков умер после того, как ему стало плохо в такси. Его пытались спасти медики скорой помощи, однако не смогли.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Нацполиции.

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"По предварительной информации, ему стало плохо, врачи пытались реанимировать. Факт квалифицирован по статье "Убийство" с отметкой "естественная смерть". Причину точную установит вскрытие",- сообщила нам спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства смерти народного депутата. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
  • 2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.

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