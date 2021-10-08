Почему умер нардеп Поляков? В полиции раскрыли причину

В Киеве народный депутат Украины Антон Поляков умер после того, как ему стало плохо в такси. Его пытались спасти медики скорой помощи, однако не смогли.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Нацполиции.
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"По предварительной информации, ему стало плохо, врачи пытались реанимировать. Факт квалифицирован по статье "Убийство" с отметкой "естественная смерть". Причину точную установит вскрытие",- сообщила нам спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства смерти народного депутата. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.
Что известно об Антоне Полякове?
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
- 2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.