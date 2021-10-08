Почему умер нардеп Поляков? В полиции раскрыли причину

Правоохранители рассказали, что уже выяснили в деле о смерти нардепа Полякова

В полиции прокомментировали смерть Антона Полякова / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве народный депутат Украины Антон Поляков умер после того, как ему стало плохо в такси. Его пытались спасти медики скорой помощи, однако не смогли.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Нацполиции.

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"По предварительной информации, ему стало плохо, врачи пытались реанимировать. Факт квалифицирован по статье "Убийство" с отметкой "естественная смерть". Причину точную установит вскрытие",- сообщила нам спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства смерти народного депутата. Тело погибшего направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

Что известно об Антоне Полякове?