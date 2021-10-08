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Раздавали деньги прямо в туалете ВР: накануне смерти Поляков комментировал голосование "слуг"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
8 октября, 09:48
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Нардеп не раз критиковал работу депутатов от "Слуги народа" и рассказывал, как они за деньги отдавали свои голоса
Поляков не раз критиковал "слуг народа"
Поляков не раз критиковал "слуг народа" / Фото: Коллаж: Сегодня

За три дня до смерти народный депутат Антон Поляков заявил, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Когда было прошлое голосование по олигархах, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги ... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай? При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?", - сказал Поляков.

Также вечером 7 октября депутат раскритиковал партию "Слуга народа" за то, что три из пяти законопроектов, которые он предложил, не вынесли в зал на голосование.

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Что известно об Антоне Полякове?

  • Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
  • Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
  • А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
  • Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
  • 2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.

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