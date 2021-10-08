Раздавали деньги прямо в туалете ВР: накануне смерти Поляков комментировал голосование "слуг"

Нардеп не раз критиковал работу депутатов от "Слуги народа" и рассказывал, как они за деньги отдавали свои голоса

Поляков не раз критиковал "слуг народа" / Фото: Коллаж: Сегодня

За три дня до смерти народный депутат Антон Поляков заявил, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Когда было прошлое голосование по олигархах, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги ... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай? При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?", - сказал Поляков.

Также вечером 7 октября депутат раскритиковал партию "Слуга народа" за то, что три из пяти законопроектов, которые он предложил, не вынесли в зал на голосование.

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Что известно об Антоне Полякове?