Раздавали деньги прямо в туалете ВР: накануне смерти Поляков комментировал голосование "слуг"

За три дня до смерти народный депутат Антон Поляков заявил, что "слуги народа" раздавали конверты с деньгами за поддержку закона об олигархах просто в туалете Верховной Рады.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
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"Когда было прошлое голосование по олигархах, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги ... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай? При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?", - сказал Поляков.
Также вечером 7 октября депутат раскритиковал партию "Слуга народа" за то, что три из пяти законопроектов, которые он предложил, не вынесли в зал на голосование.
Что известно об Антоне Полякове?
- Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.
- Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.
- А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".
- Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.
- 2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.