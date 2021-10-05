"В'язень Путіна". Саакашвілі написав листа Зеленському

Він підкреслив, що зворушений відгуком Зеленського на його затримання в Тбілісі

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі, якого раніше затримали, написав лист главі української держави Володимиру Зеленському.

Він був опублікований 5 жовтня на сторінці Саакашвілі в Facebook.

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"Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок у історичні зміни і реформи, які ви проводите. Оскільки я фактично є особистим в'язнем (президента Росії. – Ред.) Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії", – підкреслив Саакашвілі.

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Що відомо про затримання