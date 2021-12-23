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Путін заговорив про "нову операцію на Донбасі" – що відповіли у Зеленського

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
23 грудня, 17:37
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Подоляк пояснив, чого реально домагається Україна на Донбасі
Подоляк відповів на слова Путіна про Донбас. Колаж "Сьогодні"
Подоляк відповів на слова Путіна про Донбас. Колаж "Сьогодні"

Україна не готує жодних військових операцій на Донбасі, як про це заявляє президент РФ Володимир Путін. Зараз у пріоритеті припинення вогню та звільнення заручників.

Про це сказав у коментарі LIGA.net радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Він пояснив керівництву РФ, що пріоритети України щодо Донбасу абсолютно прості та "зрозумілі будь-якій людині від Чопа до Владивостока". Наприклад, реальне припинення вогню, звільнення заручників та відкриття всіх КПВВ на Донбасі.

"Такі пріоритети явно не схожі на підготовку якоїсь військової операції. А от якщо з російської сторони не буде аналогічних пріоритетів, то відповідні висновки доведеться робити вже про наміри російської сторони", – сказав Подоляк.

Що наговорив Путін

На сьогоднішній великій пресконференції в Москві Путін кілька разів згадав Україну. Він казав, що у нього "складається враження", наче на Донбасі "готують третю військову операцію", а Росію намагаються утримати від втручання загрозою санкцій. На це пішла жорстка реакція МЗС України.

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Також Путін розповідав, як Росія вкрала Крим. За його словами, до 2014 року керівництву РФ нібито і "на думку не спадало" вчиняти будь-які дії стосовно українського півострова.

Господар Кремля відповів на запитання, чи нападе Росія на Україну. На запитання журналістки Sky News, чи може він дати гарантії ненападу на Україну чи, можливо, це залежатиме від переговорів, Путін заговорив про американські ракети.

Але найдивовижніший його перл про те, хто, на його думку, створив Україну. Путін згадав про вождя світового пролетаріату.

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Україна не братиме Донбас силою

За роки війни з Росією в Україні змінилося керівництво країни, але за будь-якої влади говорили одне й те саме – жодного силового звільнення Донбасу. Лише політико-дипломатичним шляхом. Хоча Путін тільки й чекає, коли ЗСУ почнуть силою брати Донбас.

Так, наприклад, глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляв росіянам, що Україна не нападатиме на Донбас. При цьому він чітко дав зрозуміти окупантам, що Україна на своїй землі не питатиме у Росії дозволу на будь-які дії.

Українські військові також заявляли, що жодного наступу на Донбасі не планується.

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