Путин заговорил о "новой операции на Донбассе" – что ответили у Зеленского

Подоляк объяснил, чего реально добивается Украина на Донбассе

Подоляк ответил на слова Путина о Донбассе. Коллаж "Сегодня"

Украина не готовит никаких военных операций на Донбассе, как об этом заявляет президент РФ Владимир Путин. Сейчас в приоритете прекращение огня и освобождение заложников.

Об этом сказал в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он объяснил руководству РФ, что приоритеты Украины относительно Донбасса абсолютно просты и "понятны любому человеку от Чопа до Владивостока". Например, реальное прекращение огня, освобождение заложников и открытие всех КПВВ на Донбассе.

"Такие приоритеты очевидно не похожи на подготовку какой-либо военной операции. А вот если с российской стороны не будет аналогичных приоритетов, то соответствующие выводы придется делать уже о намерениях российской стороны", – сказал Подоляк.

Что наговорил Путин

На сегодняшней большой пресс-конференции в Москве Путин несколько раз вспомнил об Украине. Он говорил, что у него "складывается впечатление", словно на Донбассе "готовят третью военную операцию", а Россию пытаются сдержать от вмешательства угрозой санкций. На это последовала жесткая реакция МИД Украины.

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Также Путин рассказывал, как Россия украла Крым. По его словам, до 2014 года руководству РФ якобы и "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении украинского полуострова.

Хозяин Кремля ответил на вопрос, нападет ли Россия на Украину. На вопрос журналистки Sky News, может ли он дать гарантии ненападения на Украину или, возможно, это будет зависеть от хода переговоров, Путин заговорил об американских ракетах.

Но самый удивительный его перл о том, кто, по его мнению, создал Украину. Путин вспомнил о вожде мирового пролетариата.

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Украина не будет брать Донбасс силой

За годы войны с Россией в Украине сменилось руководство страны, но при любой власти говорили одно и то же – никакого силового освобождения Донбасса. Только политико-дипломатическим путем. Хотя Путин только и ждет, когда ВСУ начнут силой брать Донбасс.

Так, например, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял россиянам, что Украина не будет нападать на Донбасс. При этом он четко дал понять оккупантам, что Украина на своей земле не будет спрашивать у России разрешения на какие-либо действия.

Украинские военные тоже заявляли, что никакого наступления на Донбассе не планируется.