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Ніякого наступу: військові назвали шлях до звільнення Донбасу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 вересня, 17:40
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Нещодавно Данілов заявив, мовляв, українська армія може звільнити Донбас, а Арестович говорив, що всього за три-п'ять днів
ВСУ не збираються йти в наступ. Колаж "Сьогодні"
ВСУ не збираються йти в наступ. Колаж "Сьогодні"

Після недавніх заяв про можливе силове звільнення Донбасу від російських окупантів, Міністерство оборони України заявило, що військово-політичне керівництво країни не збирається застосовувати армію, а розраховує на політико-дипломатичне вирішення конфлікту. Про це йдеться у відповіді МОУ Українським новинам.

У відомстві зазначили, що українська армія на сьогодні готова як до можливого загострення військово-політичної та військово-стратегічної обстановки навколо України, так і до ескалації бойових дій на Донбасі.

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"Разом із тим, з метою уникнення значних людських втрат, військово-політичним керівництвом України визначено як пріоритетний політико-дипломатичний шлях врегулювання збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей", – заявили в МОУ.

Звільнення Донбасу "одним махом"?

  • Російські пропагандисти періодично видають фейки про нібито плани наступу ЗСУ на Донецьк і Луганськ, а на російських ток-шоу звинувачують керівництво України в намірі взяти Донбас силою, де, за їхніми словами, нібито тільки цивільне населення.
  • У цю пропагандистську істерію дуже добре можуть вписуватися заяви українських політиків, які представляють владу, і використовуватися окупантами проти нас. Наприклад, секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявляв, мовляв, ЗСУ можуть взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде дана команда. Хоча, звісно, він це говорив у контексті можливостей ЗСУ, а не конкретно про плани наступати.
  • Після нього схожою заявою відмітився радник глави Офісу президента, спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович. Він заявив, що взяти Донбас можна за три-п'ять днів, поки Путін буде хворіти.

Читайте також в статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті привести до великої війни з Росією.

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