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"Пташки" продовжують прилітати: Резніков показав нову партію озброєння від США

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 15:46
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Міністр зазначив, що вага військової допомоги від США досягає 1300 тонн
Збройні сили України отримали ще 90 тонн боєприпасів.
Збройні сили України отримали ще 90 тонн боєприпасів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну прилетів черговий літак із військовою допомогою зі Сполучених Штатів Америки.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Птахи" прилітають, наче повертаються з теплих країв! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від США для Збройних сил України. Загальна вага військової допомоги від США зараз сягає 1300 тонн!" – сказав він.

Фото – facebook.com/reznikovoleksii.
Фото – facebook.com/reznikovoleksii.

Допомога від союзників

1 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння Україні, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США продовжує тісну взаємодію з Конгресом та союзними країнами, щоб збільшити допомогу Україні.

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Також в аеропорт "Бориспіль" нещодавно прибули літаки з військовою допомогою з Великої Британії та США. Олексій Резніков подякував партнерам за їхню "політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу".

Вторгнення до України?

Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні. Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могло б використовуватись для вторгнення в Україну

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Своєю чергою речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну, а капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах казав, що прямої загрози вторгнення в Україну немає, є нагнітання обстановки.

Нагадаємо, українська сторона Спільного центру контролю та координації заявила, що за добу 10 лютого на Донбасі виявлено розміщення 148 одиниць військової техніки збройних формувань Росії.

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