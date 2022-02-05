Лобової атаки РФ не буде! Офіцер США повідомив про іншу загрозу для України

Стало відомо, чому Росія не наважиться напасти на Україну, і до чого тут Китай

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Прямої загрози вторгнення в Україну немає, є нагнітання. Таку думку висловив в ефірі телеканалу Україна 24 капітан першого рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах.

"Прямої атаки не буде. Причин, фактів було багато, я не буду їх повторювати в тисячний раз. До війни завжди треба бути готовим. Хочеш миру – готуйся до війни. І я, як військова людина, скажу, що коли багато "брязкання" зброєю завжди можуть бути інциденти, коли може бути щось. Але до терористичних актів потрібно готуватися, їх буде все більше і більше", – сказав він.

За його словами, це залежатиме насамперед від того, що підвищуватиметься рівень життя населення.

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Союз Китаю та Росії

Президент РФ Володимир Путін підписав з головою Китаю Сі Цзіньпіном спільну заяву про засудження "розширення НАТО". Сторони критикують США за нібито агресивні дії у різних точках світу та вихід з міжнародних угод про знищення біологічної, хімічної зброї та ракет малої та середньої дальності. До того ж, Китай підтримав вимоги Росії до Заходу з питань безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про союз Китаю та Росії, заявив, що це питання стосується виключно права суверенних держав вибирати свій шлях.