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Резніков порівняв кількість військ РФ біля України навесні і зараз

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 січня, 11:50
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Росія нарощує військову присутність біля кордонів з Україною, але до вторгнення не готова
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія розмістила близько 112 тисяч військових, а разом із морським та авіаційним компонентом – близько 130 тисяч, що на 20 тисяч більше, ніж у грудні. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи у парламенті.

За його словами, Росія до кордонів України загалом стягнула близько 130 тисяч військових.

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"У Росії розпочався зимовий навчальний період. По всій Росії пересуваються війська. Інформацію про це спеціально розповсюджують, і це теж засіб тиску, причому не лише й не настільки на Україну", – сказав він і нагадав, що у грудні біля кордонів базувалося близько ста тисяч російських військових.

Також Резніков нагадав, що торік бойовий компонент, який стягувала Росія, складав 126 тисяч людей. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових – це і "Стугна" і "Корсар", і "Джевелін", і NLAW – значно більша, ніж потенційних мішеней.

"Поки що ми спостерігаємо за частинами, які налічують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тис. осіб. У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тис. осіб. Отже, кількість тоді й зараз можна порівняти. Невідповідна реакція", – сказав чиновник.

Говорячи про те, чому цифри про кількість військових відрізняються, він зазначив, що деякі міжнародні ЗМІ рахують російські війська на відстані до 200 км від державного кордону України, а хтось – до 400 км.

"Україна ж використовує дані у зоні до 200 км, тому що вони точніше показують тенденції", – заявив Резніков.

Військові навчання біля кордонів

  • 24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. Такі дії він обґрунтував тим, що потрібно захистити південний кордон через те, що Україна нібито почала перекидати війська.
  • Також він нагадав, що Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість – 2022" біля кордонів України та Євросоюзу. На тлі цієї заяви російські військові вже почали прибувати до Білорусі у межах перевірки сил реагування.
  • 27 січня на залізничному вокзалі у Гомелі помічено багато військової техніки без розпізнавальних знаків.
  • Росія також перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність Екіпажі відпрацюють посадку на місцеві аеродроми та спільну з білоруськими фахівцями підготовку до польотів.
  • Посольство Росії в США нещодавно відреагувало на заяви США щодо планів Кремля вторгнутися на територію України з боку Білорусі. Там заявили, що нібито "не збираються ні на кого нападати".

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