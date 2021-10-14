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Готуються до Майдану: за Саакашвілі в Тбілісі вийшли десятки тисяч грузин

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
14 жовтня, 20:13
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Соратники Саакашвілі розповіли, що люди готові ночувати в центрі столиці
Опозиція заявляє, що такого масштабного мітингу Тбілісі ще не бачив / Колаж "Сьогодні"
Опозиція заявляє, що такого масштабного мітингу Тбілісі ще не бачив / Колаж "Сьогодні"

На Площі Свободи в центрі Тбілісі в четвер, 14 жовтня, почалася санкціонована акція на підтримку колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який другий тиждень голодує у СІЗО міста Руставі. Мітинг проходить під гаслом #freesaakashvili.

З місця подій

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"Мітинг в цей момент все ще триває. Деякі активісти збираються ночувати. Сьогодні було приблизно 70 тисяч. Люди їхали навіть із регіонів", – розповів сайту "Сегодня" член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгі Барамідзе.

Офіційно поліція Тбілісі повідомляє, що на мітинг зібралося до 20 тисяч людей.

За словами Барамідзе, навколо урядового кварталу, де і проходить протест, стягнуті підрозділи поліції. Вони знаходяться всередині будівлі мерії Тбілісі і будівлі парламенту. Поки ніяких затримань не було.

За словами Барамідзе, акції на підтримку Саакашвілі ось уже тиждень проходять в різних містах Грузії. Вони не такі численні. Також постійно стоїть пікет біля пенітенціарної установи №12 міста Руставі, де міститься Саакашвілі.

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Як розвиваються події

  • 1 жовтня Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. За його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Його затримали через два дні . У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • У свою чергу прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції .
  • 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
  • 4 жовтня по рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
  • Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.
  • 5 жовтня стало відомо, що Саакашвілі позбавили права на телефонні дзвінки. Про це журналістам повідомив його адвокат Бека Басилая.
  • Перше судове засідання у справі Саакашвілі намічено лише на 10 листопада.
  • Україна розглядає різні алгоритми дій у питанні повернення до Києва глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, у якого продовжує погіршуватися стан здоров'я в грузинському СІЗО. Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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