Готуються до Майдану: за Саакашвілі в Тбілісі вийшли десятки тисяч грузин

Соратники Саакашвілі розповіли, що люди готові ночувати в центрі столиці

Опозиція заявляє, що такого масштабного мітингу Тбілісі ще не бачив / Колаж "Сьогодні"

На Площі Свободи в центрі Тбілісі в четвер, 14 жовтня, почалася санкціонована акція на підтримку колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який другий тиждень голодує у СІЗО міста Руставі. Мітинг проходить під гаслом #freesaakashvili.

З місця подій

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"Мітинг в цей момент все ще триває. Деякі активісти збираються ночувати. Сьогодні було приблизно 70 тисяч. Люди їхали навіть із регіонів", – розповів сайту "Сегодня" член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгі Барамідзе.

Офіційно поліція Тбілісі повідомляє, що на мітинг зібралося до 20 тисяч людей.

За словами Барамідзе, навколо урядового кварталу, де і проходить протест, стягнуті підрозділи поліції. Вони знаходяться всередині будівлі мерії Тбілісі і будівлі парламенту. Поки ніяких затримань не було.

За словами Барамідзе, акції на підтримку Саакашвілі ось уже тиждень проходять в різних містах Грузії. Вони не такі численні. Також постійно стоїть пікет біля пенітенціарної установи №12 міста Руставі, де міститься Саакашвілі.

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Як розвиваються події