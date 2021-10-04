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Заарештували господаря квартири, в якій переховувався Саакашвілі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 жовтня, 19:24
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Є версія, що ця людина нелегально провезла Міхеїла Саакашвілі до Грузії
Затриманий міг привезти Саакашвілі в Грузію всередині свого автомобіля / Колаж "Сьогодні"
Затриманий міг привезти Саакашвілі в Грузію всередині свого автомобіля / Колаж "Сьогодні"

Суд Грузії ухвалив взяти під варту Елгуджа Цомая, в квартирі якого на момент затримання перебував глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі. Він засуджений до ув'язнення під варту на момент розслідування обставин перебування Саакашвілі в країні.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн".

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"Слідство звинувачує чоловіка в приховуванні серйозного злочину. Адвокати наполягають на невинуватості свого клієнта, стверджуючи, що прокуратура керується логікою, згідно з якою слід заарештувати всіх, хто контактував з третім президентом", – йдеться в повідомленні.

Проїзд у вентиляційній кабіні

У публікації також розповідається, що 3 жовтня грузинське видання CNews з посиланням на конфіденційне джерело повідомило, що Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон Грузії на трейлері. За інформацією аноніма, весь шлях колишній президент провів у вентиляційній кабіні машини.

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При цьому зазначалося, що за кермом знаходився якийсь Е.Ц., уродженець Абаши, який нібито також є і власником квартири в Тбілісі, де був затриманий Саакашвілі.

Що відомо про затримання

  • Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
  • Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
  • У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.

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