Заарештували господаря квартири, в якій переховувався Саакашвілі

Є версія, що ця людина нелегально провезла Міхеїла Саакашвілі до Грузії

Затриманий міг привезти Саакашвілі в Грузію всередині свого автомобіля / Колаж "Сьогодні"

Суд Грузії ухвалив взяти під варту Елгуджа Цомая, в квартирі якого на момент затримання перебував глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі. Він засуджений до ув'язнення під варту на момент розслідування обставин перебування Саакашвілі в країні.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн".

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"Слідство звинувачує чоловіка в приховуванні серйозного злочину. Адвокати наполягають на невинуватості свого клієнта, стверджуючи, що прокуратура керується логікою, згідно з якою слід заарештувати всіх, хто контактував з третім президентом", – йдеться в повідомленні.

Проїзд у вентиляційній кабіні

У публікації також розповідається, що 3 жовтня грузинське видання CNews з посиланням на конфіденційне джерело повідомило, що Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон Грузії на трейлері. За інформацією аноніма, весь шлях колишній президент провів у вентиляційній кабіні машини.

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При цьому зазначалося, що за кермом знаходився якийсь Е.Ц., уродженець Абаши, який нібито також є і власником квартири в Тбілісі, де був затриманий Саакашвілі.

Що відомо про затримання