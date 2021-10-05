У Саакашвілі відібрали у в'язниці телефон

Екс-президенту Грузії заборонили прямі включення з в'язниці

Адвокат Саакашвілі назвав його арешт політичним рішенням / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-президента Грузії, главу Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, що знаходиться в Руставський в'язниці, позбавили права на телефонні дзвінки. Про це журналістам сьогодні повідомив його адвокат Бека Басилая.

Повідомляє агентство "Грузія онлайн" .

Реклама

Прямий ефір – не можна, передачі – не можна

"Сьогодні в тюрму надійшов запит з прокуратури з вимогою обмежити дзвінки Міхеілу Саакашвілі, не дозволяти прямих включень журналістам, дзвінки родичам", – сказав Басилая.



Вдень близько півтори години провела в приймальному відділенні СІЗО грузинського міста Руставі народний депутат України від "Слуги народу" Ліза Ясько, яка намагалася передати передачу для Міхеїла Саакашвілі.

Увечері дівчина на своїй сторінці в Facebook написала, що їй вдалося зустрітися з грузинським політиком. Правда, подробиці вона не привела.

Реклама

Що відомо про затримання