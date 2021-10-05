У Саакашвілі відібрали у в'язниці телефон

Екс-президента Грузії, главу Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, що знаходиться в Руставський в'язниці, позбавили права на телефонні дзвінки. Про це журналістам сьогодні повідомив його адвокат Бека Басилая.
Повідомляє агентство "Грузія онлайн" .
Прямий ефір – не можна, передачі – не можна
"Сьогодні в тюрму надійшов запит з прокуратури з вимогою обмежити дзвінки Міхеілу Саакашвілі, не дозволяти прямих включень журналістам, дзвінки родичам", – сказав Басилая.
Вдень близько півтори години провела в приймальному відділенні СІЗО грузинського міста Руставі народний депутат України від "Слуги народу" Ліза Ясько, яка намагалася передати передачу для Міхеїла Саакашвілі.
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Увечері дівчина на своїй сторінці в Facebook написала, що їй вдалося зустрітися з грузинським політиком. Правда, подробиці вона не привела.
Що відомо про затримання
- Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
- У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
- 4 жовтня по рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
- Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.