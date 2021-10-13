Стан здоров'я погіршується. У Грузії просять приставити до Саакашвілі медиків

В даний час Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі

У Грузії пропонують створити групу лікарів для оцінки стану здоров'я Саакашвілі. Фото: 112.ua

Мін'юст Грузії запропонував Міністерству охорони здоров'я створити багатофункціональну групу лікарів для оцінки стану здоров'я ув'язненого екс-президента Михайла Саакашвілі, який продовжує голодувати.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Ми звертаємося з проханням до міністра охорони здоров'я Катерині Тікарадзе створити групу лікарів, метою якої буде періодичне спостереження за станом здоров'я Михайла Саакашвілі і, в разі необхідності, надання рекомендацій", – йдеться в заяві.

Раніше у вівторок адвокати Саакашвілі, які відвідали його в тюремній камері, повідомили журналістам про погіршення здоров'я екс-президента внаслідок розпочатого 1 жовтня голодування. За заявою адвокатів Саакашвілі насилу пересувається і йому важко говорити.

Мін’юст також закликає до співпраці Народного захисника Ніно Ломджарія. Простежити за захистом прав Саакашвілі "для забезпечення прозорості процесу" відомство просить членів парламентської більшості, голови комітету з прав людини Михайла Сарджвеладзе і главу комітету охорони здоров’я Дмитра Хундадзе.

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У в’язниці Саакашвілі неодноразово відвідували представники Народного захисника. Сьогодні омбудсмен Грузії розповсюдило заяву, в якій йшлося, що вони детально спостерігають за здоров’ям та умовами політика в пенітенціарній установі.

У заяві зазначено, що будь-яких порушень досі не зафіксовано: екс-президенту "приділяється належна увага з боку медичного персоналу пенітенціарної установи.

Що відомо про затримання

Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.

через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Саакашвілі все ж затримали в Грузії . У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем. Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі. Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.

для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі. Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.