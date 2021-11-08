"Причастив його кров'ю та плоттю Христовою": у Саакашвілі побував священик

Саакашвілі сповідався і причастився. Фото: колаж "Сьогодні"

Митрополит Ахалкалакі, Кумурдо та Карі Ніколоз Пачуашвілі сьогодні, 8 листопада, побував у в'язниці, де утримується експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, і повідомив, що причастив його.

Про це повідомляють Новини-Грузія.

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"Він прийняв святе причастя. Я причастив його кров'ю та плоттю Христовою – крихтами хліба, змоченими у вині. Це історичний день – про нього (Саакашвілі – Ред.) часто кажуть, що він має покаятися. Покаяння з погляду християнства це дія. Це не крокодилячі сльози і не підроблене визнання для того, щоб людина врятувалася від в'язниці", – сказав митрополит.

Пачуашвілі додав, що Саакашвілі через дев'ять років з власної волі повернувся до Грузії, сів у в'язницю і 40 днів постив "сухим постом".

"Після цього він сповідався і причастився. Якщо комусь це здається невеликою справою, нехай сам спробує тримати пост 40 днів і побачить, як це", – сказав митрополит.

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Затримання Саакашвілі

Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.