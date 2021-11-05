Оперний співак готовий сісти до в'язниці замість Саакашвілі

Оперний співак Паата Бурчуладзе готовий замінити Саакашвілі у в'язниці. Фото: колаж "Сьогодні"
Всесвітньо відомий оперний співак Паата Бурчуладзе звернувся до влади Грузії із пропозицією посадити його до в'язниці. Натомість він вимагає госпіталізувати третього президента країни Міхеїла Саакашвілі в одну з багатопрофільних клінік цивільного сектору.
Про це повідомляє Грузія Online.
"У всього є межа! Більше це не можна терпіти! Я не хочу ставати співучасником убивства третього президента. "Грузинська мрія", ви у всьому порушуєте закон: надаєте програні вибори, ловите невинних людей і судите їх у своєму суді по-своєму. Будь ласка, поруште закон ще раз і дайте мені можливість змінити третього президента у в'язниці. Дайте йому можливість пройти лікування у багатофункціональній лікарні", - сказав співак.
Бурчуладзе попросив взяти до уваги його прохання, додавши, що сьогодні ж прилетить до Грузії.
"Так ви зробите дві великі справи: не включите Грузію до списку диких країн і принесете велике задоволення Бідзіні Іванішвілі – у нього буде одночасно двоє ув'язнених, яких він терпіти не може", – сказав він.
Що відомо про Бурчуладзе
Зазначимо, що декілька років тому оперний співак, меценат (засновник благодійного фонду "Іавна") та посол доброї волі ООН Паата Бурчуладзе активно включився до політики. 2016 року він заснував партію "Держава для народу", якій, однак, не вдалося пройти до парламенту, отримавши на виборах лише 3,5% голосів. Пізніше Бурчуладзе заявив, що залишає політичну арену.
Затримання Саакашвілі
- Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денісовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
- 1 листопада у новій вісточці Саакашвілі заявив, що продовжує голодування, також він закликав грузинів до нового опору владі.
- Голова партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що Міхеїл Саакашвілі імітує голодування.
- Мати Саакашвілі Гіулі Аласанія розповіла в інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього – сфальшовані.
- Опозиційні депутати парламенту Грузії на знак протесту проти того, що відбувається в країні, відмовляються від своїх мандатів. Так вчинив лідер партії "Гірчі – більше Свободи" Зураб Джапарідзе.
- 29 жовтня депутат Верховної Ради Ліза Ясько заявила про критичний стан третього президента Грузії.
Ми також показували перше відео із Саакашвілі з в'язниці.