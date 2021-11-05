Оперный певец готов сесть в тюрьму вместо Саакашвили

Оперный певец Паата Бурчуладзе готов заменить Саакашвили в тюрьме. Фото: коллаж "Сегодня"

Всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе обратился к властям Грузии с предложением посадить его в тюрьму. Взамен он требует госпитализировать третьего президента страны Михеила Саакашвили в одну из многопрофильных клиник гражданского сектора.

Об этом сообщает Грузия Online.



"У всего есть предел! Больше нельзя это терпеть! Я не хочу становиться соучастником убийства третьего президента. "Грузинская мечта", вы во всем нарушаете закон: присваиваете проигранные выборы, ловите невинных людей и судите их в своем суде по-своему. Пожалуйста, нарушьте закон еще раз и дайте мне возможность сменить третьего президента в тюрьме. Дайте ему возможность пройти лечение в многофункциональной больнице", – сказал певец.



Бурчуладзе попросил принять во внимание его просьбу, добавив, что сегодня же прилетит в Грузию.

Реклама

"Так вы сделаете два великих дела: не включите Грузию в список диких стран и доставите большое удовольствие Бидзине Иванишвили – у него будет одновременно двое заключенных, которых он терпеть не может", – сказал он.

Что известно о Бурчуладзе

Отметим, что несколько лет назад оперный певец, меценат (основатель благотворительного фонда "Иавнана") и посол доброй воли ООН Паата Бурчуладзе активно включился в политику. В 2016 году он основал партию "Государство для народа", которой, однако, не удалось пройти в парламент, получив на выборах только 3,5% голосов. Позже Бурчуладзе заявил, что покидает политическую арену.

Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.