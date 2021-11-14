"Не смог встать с кровати": личный врач Саакашвили сообщил тревожные вести

Саакашвили задержали 1 октября. Фото: из открытых источников
Личный врач находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении его состояния.
Об этом сообщает Интерфакс Украина.
"Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить", – сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюремной больнице.
По его словам, рано или поздно должен быть решен вопрос перевода Саакашвили в гражданскую клинику.
Врач отметил, что Саакашвили продолжает голодовку.
Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.
"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", – сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационное отделение.
Кипшидзе также прокомментировал информацию о появлении вечером в субботу реанимобиля на территории тюремного учреждения. По его словам, этот реанимобиль не связан с Саакашвили.
Как розвивались события
- Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
- Кроме того, Саакашвили доставляли в новую тюрьму с применением силы, в лифт его вообще заносили. Политик даже не стал описывать действия грузинских силовиков, указав: "Без комментариев". На входе в здание Саакашвили цеплялся за стену, но его затолкали внутрь. А потом, из-за его сопротивления, несколько человек буквально занесли Саакашвили в лифт, после чего просто несли его по коридору до палаты.
- Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.
- Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
- 1 ноября в новой весточке Саакашвили заявил, что продолжает голодовку, также он призвал грузин к новому сопротивлению властям.
- Председатель партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михеил Саакашвили имитирует голодовку.
- Мать Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассказала в интервью корреспонденту "Сегодня", что голодовка сильно повлияла на здоровье ее сына, а все уголовные дела против него сфальсифицированы.
- Оппозиционные депутаты парламента Грузии в знак протеста против происходящего в стране отказываются от своих мандатов. Так поступил лидер партии "Гирчи – больше Свободы" Зураб Джапаридзе.
- 29 октября депутат Верховной Рады Лиза Ясько заявила о критическом состоянии третьего президента Грузии.
Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.