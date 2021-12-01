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Зеленский заплатит за ущерб – Бутусов сказал, куда потратит деньги президента

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 декабря, 22:33
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Юрий Бутусов рассказал, когда будет подан иск против президента Украины
У Бутусова все готово к запуску громкого процесса / Коллаж "Сегодня"
У Бутусова все готово к запуску громкого процесса / Коллаж "Сегодня"

Главный редактор информационного портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов, у которого 26 ноября произошла перепалка с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что иск против лидера страны готов, это будет показательное дело и определена сумма морального ущерба.

Об этом Юрий Бутусов заявил в Киеве со сцены на Майдане во время акции "Защити Украину – останови переворот".

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"Президент мне бросил, что из-за меня погибли люди. Я официально утверждаю, что это абсолютная позорная брехня. И я сейчас буду делать очень важное дело, которое покажет, существует ли в Украине правосудие или нет. Я ближайшие дни подаю иск против господина Зеленского, которого мне трудно называть Верховным главнокомандующим. Это будет иск, который журналист выиграет у президента. По украинскому законодательству, вы знаете, брехун, признанный судом, должен ответить за свою брехню и официально извиниться на том же месте, где и солгал. Был уже определен моральный ущерб, президент Зеленский выплатит эти деньги и эти деньги пойдут на помощь воинам на фронте", – заявил Бутусов со сцены на Майдане.

Журналист разъяснил, что именно его возмутило.

"Главное, что меня страшно возмутило – президент мне бросил в глаза, что я первым выложил видео удара "Байрактара" по российским боевикам 26 октября. Как будто было совершенно не согласовано и именно из-за того, что я выложил видео, погибли украинские воины. Не было слов, честно говоря, это слышать. Это просто страшные эмоции, когда тебе в прямом эфире глава государства бросает такие обвинения. Однако знаете, каждый может проверит информацию и увидите, кто первый выложил эту информация. Это был не я, я даже был не вторым и не третьим, кто это разместил. Второе, источник информации, который передал эти данные, я думаю, имел все полномочия и все основания это сделать", – сказал Юрий Бутусов.

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