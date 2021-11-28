"Я, вероятно, причастен к гибели некоторых людей" – признание Бутусова

Главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов в День памяти жертв Голодомора выложил видео, на котором он стреляет из пушки, и признание, что он может быть причастен к гибели людей на Донбассе – а конкретней, боевиков.
Видео журналист разместил на своей странице в Фейсбуке.
Признание журналиста
"Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе – но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа", – написал Бутусов.
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Позже, после того как в соцсетях появился вопрос, а не нарушает ли своей стрельбой Бутусов мирные договоренности, журналист добавил, что видео было снято очень давно (точная дата не указана). И было это не на линии соприкосновения, а во время тренировок подразделений неназванной территориальной обороны одного из регионов Украины.
"Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", – добавил редактор.
Что предшествовало пушке
- За два дня до появления видео Юрий Бутусов повздорил с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона.
- Редактор "Цензор.нет", после обвинения в провокации на Донбассе, заявил, что будет судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Также Бутусов активно комментирует скандал с проваленной спецоперацией по доставке в Украину группы российский боевиков ЧВК "Вагнер". В частности, он заявил, что с бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурба, руководившего спецоперацией, была снята госохрана и его вынуждены охранять иностранные силы.