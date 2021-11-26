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"На вашей совести гибели людей": Зеленский обвинил журналиста в провокации на Донбассе

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 ноября, 14:30
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Зеленский рассказал, что Бутусов показал первым информацию об ответе нашего украинского дрона
В разговоре вышла перепалка
В разговоре вышла перепалка / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции обвинил редактора сайта "Цензор.Нет" Юрия Бутусова в том, что он первым обнародовал видео удара БПЛА "Байрактар "по позициям боевиков.

По словам Зеленского, по этой причине теперь вынужден комментировать эту тему в разговорах с мировыми лидерами.

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"Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизнь и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговора, включая руководство ЕС, США, Британии, я провожу из-за вас", – сказал он.

Также он обвинил Бутусова в последовавших за этим атаках боевиков и смертях украинских солдат.

Бутусов эмоционально заявил в ответ, что Зеленский лжет и манипулирует.

Напомним, что Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и самого Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

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Что еще говорил Зеленский

Зеленский заявил, что информацию о спецоперации по "вагнеровцам" слил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Также Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок президентства.

Также он рассказал, что доволен темпами вакцинации в Украине, но недоволен количеством летальных исходов. По словам Зеленского, люди с ковидом умирают не из-за того, что в больницах нет кислорода.

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