ГБР занялось Бутусовым – по каким статьям начато расследование

Журналист ответил, собирается ли он бежать за границу

Бутусов считает, что уголовное дело - "ответка" за пресс-марафон / Коллаж "Сегодня"

Стрельба из артиллерийского орудия главного редактора информационного портала "Цензер.нет" Юрия Бутусова не осталась незамеченной правоохранительными органами. Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по видео, которое днем выложил Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

Об этом сообщает ГБР.

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Расследование

"Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению. По предварительным выводам, событие произошло вне зоны ООС. Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что журналист произвел выстрел из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: "По оккупантам огонь!".

Реакция Бутусова

Бутусов быстро прокомментировал расследование и заверил, что за границу не будет уезжать.

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"Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию. Государственное бюро расследований только что возбудило против меня дело по статье 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Майдан, захват Крыма, вторжение в Донбасс и восемь лет войны. То есть, это я все начал", – написал Бутусов в Фейсбуке.

В комментарии "Сегодня" Юрий Бутусов заявил, что на самом деле происходит давление на свободу слова.

"Я думаю, что для всех очевидно, что это на самом деле связано с прямым давлением на свободу слова. Это связано с пресс-конференцией, где я задал президенту Владимиру Зеленскому очень простой вопрос: почему он назначил на один из высших постов в государстве – начальника комитета по разведке – российского агента Руслана Демченко. И не стыдно ли президенту, что он позорит и преследует украинских военных разведчиков и при этом поднимает и защищает российскую агентуру? И теперь такая вот ответка. Это демонстративный удар по свободе слова. Зеленский хочет показать, что он всегда может найти повод, даже самый дурной. И дать подчиненным ему силовым структурам выполнить "заказ" – начать дело. И все это делается в годовщину разгона Майдана. И делает это заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Такой вот парадокс. Снова Зеленский через 8 лет после Майдана занимается политическими преследованиями и прямым давлением на свободу слова", – заявил "Сегодня" Бутусов.

Что было перед видео