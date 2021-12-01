Вместо "госпереворота". К Зеленскому идут с протестом – ОПУ окружили силовики

Сегодня на Банковой снова будет жарко – не исключены столкновения протестующих с полицией

Сегодня вечером под Офисом президента будет шумно. Коллаж "Сегодня"

Сегодня на Майдане пройдет вече под названием "Защити Украину – останови переворот", в которой примут участие активисты из общественных организаций "Демократична сокира", Национальный корпус. Позже активисты планируют идти к Офису президента.

Как готовятся на Банковой

По состоянию на 16:00 возле Офиса президента полным ходом подготовка к вечерним протестам.

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Наш корреспондент насчитал 10 автобусов с полицией.

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На Банковой почти одни силовики. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Возле ОПУ уже есть пожарники и скорая, наверно, готовятся к наихудшему сценарию.

Готовятся тушить пожар и принимать пострадавших. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Что готовят активисты?

На странице мероприятия в Facebook указано, что вече начнется в 19:00 на Майдане. Главные вопросы к власти – скандал с "вагнергейтом". Участники акции требуют привлечь к ответственности причастных к срыву спецоперации. Также активисты хотят обратить внимание властей на российскую угрозу на фоне стягивания войск агрессора вблизи Украины.

"Это мирная, законная акция. Мы понимаем риски и призываем всех быть ответственными … Мы работаем над общим планом действий и разными вариантами развертывания протеста. Вече – только начало. Требования акции будут объявлены сегодня, по завершении консультаций с патриотическими силами", – говорится в сообщении.

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В Нацкорпусе заявили, что будут требовать от Офиса президента уволить со своих должностей Андрея Ермака, Руслана Демченко и Олега Татарова. После вече на Майдане они планируют отправится на Банковую.

Соучредитель партии "Демократична сокира", один из организаторов акции Юрий Гудыменко в интервью Главкому заверил, что акция будет мирной, на ней "не будет крови и никаких провокаций с нашей стороны".

Сегодня уже протестовали в центре Киева