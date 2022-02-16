Зеленский в Мариуполе: Нас не пугают никакие угрозы!

Президент заверил, что Украина готова защищаться каждый день

"Мы готовы преодолевать любые угрозы – политическое и военное давление. Мы не отступим и не уступим. Нас объединяет ваша сила, нас объединяет ваша воля, непреклонность и несломленность, мужество и мудрость", – сказал президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи по случаю начала официальных мероприятий в честь Дня Единения в Мариуполе.

Поблагодарив военных, медиков, политиков и журналистов, президент заверил, что Украина готова отразить атаку в любой день.

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"Нас объединяют все эти 8 лет и особенно сейчас. Нас не пугают никакие угрозы, нас не пугают никакие люди, никакие враги. Нас не пугают никакие даты. Потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го, и в марте, и в апреле... День и месяц не важен", – заверил лидер Украины.

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