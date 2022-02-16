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Зеленський у Маріуполі: Нас не лякають жодні загрози!

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16 лютого, 18:48
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Президент запевнив, що Україна готова щодня захищатися

"Ми готові долати будь-які загрози – політичний та військовий тиск. Ми не відступимо і не поступимося. Нас об'єднує ваша сила, нас об'єднує ваша воля, непохитність і незламність, мужність і мудрість", – сказав президент України Володимир Зеленський під час урочистої промови з нагоди початку офіційних заходів на честь Дня єднання у Маріуполі.

Подякувавши військовим, медикам, політикам та журналістам, президент запевнив, що Україна готова відбити атаку будь-якого дня.

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ас об'єднують усі ці 8 років і особливо зараз. Нас не лякають жодні загрози, нас не лякають жодні люди, ніякі вороги. Нас не лякають жодні дати. Тому що ми захищатимемо себе і 16 лютого, і 17-го, і в березні, і в квітні... День і місяць не важливий", – запевнив лідер України.

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