Зеленский уволил Стефанчука с одной должности в Раде

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Стефанчук больше не представитель президента в Раде. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности представителя главы государства в Верховной Раде. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде", – говорится в указе президента.

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Почему Зеленский уволил Стефанчука

Сегодня Верховная Рада попытается уволить спикера парламента Дмитрия Разумкова. Если это удастся, а это скорее всего и произойдет, то "Слуга народа" выдвигает главным кандидатом на эту должности именно Стефанчука.

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А что с отставкой Разумкова?

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