Зеленский уволил Стефанчука с одной должности в Раде

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Стефанчука с должности представителя главы государства в Верховной Раде. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
"Освободить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде", – говорится в указе президента.
Почему Зеленский уволил Стефанчука
Сегодня Верховная Рада попытается уволить спикера парламента Дмитрия Разумкова. Если это удастся, а это скорее всего и произойдет, то "Слуга народа" выдвигает главным кандидатом на эту должности именно Стефанчука.
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А что с отставкой Разумкова?
- 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
- "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
- Также депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.