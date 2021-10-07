Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський звільнив Стефанчука з однієї посади в Раді

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 10:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Схоже, Банкова вже готує першого віцеспікера парламенту до нової посади і звільняє від зайвих обов'язків
Стефанчук більше не представник президента в Раді. Колаж "Сьогодні"
Стефанчук більше не представник президента в Раді. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у Верховній Раді. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

"Увільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді", – йдеться в указі президента.

Реклама

Чому Зеленський звільнив Стефанчука

Сьогодні Верховна Рада спробує звільнити спікера парламенту Дмитра Разумкова. Якщо це вдасться, а це швидше за все і станеться, то "Слуга народу" висуває головним кандидатом на цю посаду саме Стефанчука.

Читайте також в нашій статті, чому Стефанчука "сватають" в крісло спікера і чи є інші варіанти.

А що з відставкою Разумкова?

Реклама
  • 4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, Запустивши процедуру зняття Разумкова з посади.
  • "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
  • Також депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.41

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Короновірус за тиждень

74 264

захворіло за тиждень в Україні

+40%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти