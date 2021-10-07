Зеленський звільнив Стефанчука з однієї посади в Раді

Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Стефанчука з посади представника глави держави у Верховній Раді. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
"Увільнити Стефанчука Руслана Олексійовича від виконання обов'язків представника президента України у Верховній Раді", – йдеться в указі президента.
Чому Зеленський звільнив Стефанчука
Сьогодні Верховна Рада спробує звільнити спікера парламенту Дмитра Разумкова. Якщо це вдасться, а це швидше за все і станеться, то "Слуга народу" висуває головним кандидатом на цю посаду саме Стефанчука.
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А що з відставкою Разумкова?
- 4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, Запустивши процедуру зняття Разумкова з посади.
- "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
- Також депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.