Кто станет новым главой Верховной Рады – у "слуг" уже есть кандидат

В Трускавце депутаты провели предварительное голосование – большинство за увольнение нынешнего спикера Разумкова

Стефанчук, скорее всего, заменит Разумкова (справа). Коллаж "Сегодня"

Похоже, депутаты "Слуги народа" уже определились с отставкой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и уже даже выбрали основного кандидата – новым руководителем Верховной Рады может стать вице-спикер Руслан Стефанчук.

Об этом рассказала в эфире телеканала Украина 24 замглавы фракции Евгения Кравчук.

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По ее словам, во фракции нет раскола, но есть необходимость сменить главу парламента на человека, который следует позиции своих коллег.

"У нас состоялось продолжительное заседание фракции в Трускавце. Мы имели абсолютно откровенную нормальную работу, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову. — Ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук", – сказала Кравчук.

Отставка Разумкова