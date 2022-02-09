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Зеленский соберет СНБО в Харькове: названа дата

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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9 февраля, 14:30
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны в Харькове. Заседание состоится 11 февраля.

"Согласно решению президента Украины В.Зеленского 11 февраля 2022 года в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация). Ориентировочно в 17.30 брифинг секретаря СНБО Украины А. Данилова", – сообщает пресс-служба СНБО.

Харькову грозит вторжение РФ?

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заверил, что в случае российской агрессии на защиту города встанут не только местные жители, но и все украинцы. По его словам, город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику, есть все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков.

Позже у Зеленского объяснили слова об оккупации Харькова Россией. Пресс-секретарь главы государства заявил, что слова президента выдернули из контекста.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников заявил, что вероятности оккупации Харькова Россией на сегодняшний день нет.

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Что обсуждали на прошлом СНБО

Президент Владимир Зеленский 24 января созвал срочное заседание СНБО, посвященное российской агрессии и другим угрозам для нацбезопасности. Информация о заседании просочилась в СМИ за считаные часы до его начала.

Зеленский по итогам заседания СНБО сообщил, что первый вопрос заседания был связан с ситуацией на востоке Украины.

"Готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их – быть спокойными и не кричать "Все пропало", – сказал он.

Также 24 января обсуждалась ситуация с отопительным сезоном и запасами газа на зиму в подземных хранилищах. Президент также заверил, что поводов для беспокойства нет.

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