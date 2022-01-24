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Срочное решение! Зеленский тайно созывает СНБО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 января, 14:20
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О заседании стало известно за считанные часы до его проведения
/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Информация о заседании просочилась в СМИ за считанные часы до его начала, после этого в СНБО подтвердили данные официально.

"Украинская правда" сообщила со ссылкой на источник в аппарате СНБО, что заседание начнется в 17:00. Что на нем будут рассматривать, и связано ли это с последними новостями о политике Евгении Мураеве – пока неизвестно, отмечает издание.

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Информацию о созыве заседания подтвердил со ссылкой на аппарат Совбеза телеграм-канал Klymenko Time. Повестка дня заседания на данный момент не известна, говорится в сообщении.

В СНБО раскрыли подробности о заседании

После публикаций в СМИ пресс-служба СНБО подтвердила факт проведения заседания и раскрыла подробности относительно его повестки.

"Согласно решению президента Украины В.Зеленского сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса президента Украины (г. Киев, ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и так далее", – говорится в сообщении.

После мероприятия ожидается брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

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СНБО соберется впервые в 2022 году

Напомним, прошлое заседание СНБО состоялось 30 декабря. Был рассмотрен 21 вопрос, среди них – энергетика, пандемия COVID-19, состояние Вооруженных сил Украины и новые санкции.

Именно на этом заседании секретарь СНБО Алексей Данилов впервые назвал вероятную дату, когда занесут в реестр первых "олигархов" в 2022 году. По словам Данилова, 30 декабря было итоговое, то есть последнее заседание СНБО в 2021 году. Интересно, что в этом году таких заседаний состоялось рекордное количество за всю историю независимой Украины – 36.

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В 2021-м СНБО рассмотрел 150 вопросов, а президент подписал 90 соответствующих указов. Самые резонансные из них – санкции против народных депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака и их компаний, контрабандистов и "воров в законе".

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24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
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