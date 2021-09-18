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Зеленский поедет в США с делегацией: кто в нее войдет

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 сентября, 23:32
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Всего в делегацию Зеленского войдут 10 человек – в Офисе президента опубликовали список
Зеленский с делегацией полетит в США
Зеленский с делегацией полетит в США / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией 20 сентября отправится в США. Там украинские представители примут участие в Генассамблеи ООН. В делегацию вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Меджлиса Рефат Чубаров и другие.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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О составе делегации стало известно из распоряжения Зеленского.

Кто поедет в США с Зеленским:

  • министр иностранных дел, глава делегации Дмитрий Кулеба;
  • постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
  • председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (по согласию);
  • заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига;
  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (по согласию);
  • заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
  • постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич;
  • заместитель директора – начальник отдела Департамента международных организаций МИД Украины Дина Мартина;
  • заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

Три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи

  • Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;
  • улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;
  • преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

Напомним, президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

Также Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

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