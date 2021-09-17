Зеленский примет участие в Генассамблее ООН

У Зеленского будет ряд двусторонних встреч с главами других стран, представителями международных организаций, с генсеком ООН и представителями бизнеса

Президент Украины отправится с рабочей поездкой в США / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, отправится в США, где примет участие Генеральной ассамблее Организации объединенных наций.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров на брифинге.

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"Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", – сказал Никифоров.

Три главных приоритета Украины на новой сессии Генассамблеи

Противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма;

улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии на Донбассе;

преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий.

"Ключевым приоритетом нашей внешней политики остается противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины. Мы рассчитываем на всестороннюю поддержку работы "Крымской платформы" со стороны ООН, ведь достижение конечной цели платформы – возвращение Крыма – восстановит уважение к Уставу ООН и прекратит грубые нарушения международного права", – подчеркнул Кулеба.

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Напомним, президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

Также Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.