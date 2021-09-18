Зеленський поїде в США з делегацією: хто в неї увійде

Президент України Володимир Зеленський разом з делегацією 20 вересня відправиться у США. Там українські представники візьмуть участь у Генасамблеї ООН. У делегацію увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, глава Меджлісу Рефат Чубаров та інші.
Про це повідомили в Офісі президента.
Про склад делегації стало відомо з розпорядження Зеленського.
Хто поїде в США із Зеленським:
- міністр закордонних справ, глава делегації Дмитро Кулеба;
- постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
- перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
- голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (за згодою);
- заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга;
- глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (за згодою);
- завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
- постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
- заступник директора – начальник відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС України Діна Мартіна;
- заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.
Три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї
- Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;
- поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;
- подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.
Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.
Також Зеленський у ході офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.