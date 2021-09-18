Зеленський поїде в США з делегацією: хто в неї увійде

Усього в делегацію Зеленського увійдуть 10 людей – в Офісі президента опублікували список

Зеленський з делегацією полетить в США / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський разом з делегацією 20 вересня відправиться у США. Там українські представники візьмуть участь у Генасамблеї ООН. У делегацію увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, глава Меджлісу Рефат Чубаров та інші.

Про це повідомили в Офісі президента.

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Про склад делегації стало відомо з розпорядження Зеленського.

Хто поїде в США із Зеленським:

міністр закордонних справ, глава делегації Дмитро Кулеба ;

; постійний представник України при ООН Сергій Кислиця ;

; перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова ;

; голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (за згодою);

(за згодою); заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга ;

; глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (за згодою);

(за згодою); завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Х ристина Гайовишина ;

; постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич ;

; заступник директора – начальник відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС України Діна Мартіна;

заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

Три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї

Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;

поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;

подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.

Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Також Зеленський у ході офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.