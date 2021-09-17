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Зеленський летить в США на Генасамблею ООН

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 вересня, 18:59
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У Зеленського буде ряд двосторонніх зустрічей з главами інших країн, представниками міжнародних організацій, з генсеком ООН і представниками бізнесу
Президент України вирушить з робочою поїздкою в США
Президент України вирушить з робочою поїздкою в США / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 20 вересня, відправиться в США, де прийме участь у Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй.

Про це повідомив прес-секретар глави української держави Сергій Никифоров на брифінгу.

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"Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України в США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою, а також у нього буде ряд двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою в США", – сказав Нікіфоров.

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  • Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;
  • поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;
  • подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи "Кримської платформи" з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права", – підкреслив Кулеба.

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Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Також Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

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