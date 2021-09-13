Чи поїде Зеленський на Генасамблею ООН у США: на Банковій назвали умову

Глава держави ще раз запропонує країнам ООН приєднатися до декларації Кримської платформи

Зеленський раніше вже виступав наживо на Генасамблеї ООН, а в цьому році може і не приїхати / Фото: AFP

Президент Володимир Зеленський полетить у США на 76-ту сесію Генеральної асамблеї ООН у тому разі, якщо там будуть якісь серйозні зустрічі, домовленості, підписання документів. А заради одного тільки виступу – візиту не буде.

Про це заявив телеканалу "ДОМ" прессекретар лави держави Сергій Никифоров.

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Він пояснив, що якщо не буде конкретики у США, то президент виступить в ООН онлайн із Києва.

"Він ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", – сказав Никифоров.

За його словами, у своєму виступі (або в США, або з Києва) Зеленський ще раз запропонує країнам ООН приєднатися до декларації "Кримської платформи".

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"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї. – Ред.). Все-таки ООН – це 193 країни. Це було б хорошим жестом", – резюмував спікер Банкової.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.

Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.

Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.

Нагадаємо, Зеленський у ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.