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Чи поїде Зеленський на Генасамблею ООН у США: на Банковій назвали умову

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
13 вересня, 09:28
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Глава держави ще раз запропонує країнам ООН приєднатися до декларації Кримської платформи
Зеленський раніше вже виступав наживо на Генасамблеї ООН, а в цьому році може і не приїхати
Зеленський раніше вже виступав наживо на Генасамблеї ООН, а в цьому році може і не приїхати / Фото: AFP

Президент Володимир Зеленський полетить у США на 76-ту сесію Генеральної асамблеї ООН у тому разі, якщо там будуть якісь серйозні зустрічі, домовленості, підписання документів. А заради одного тільки виступу – візиту не буде.

Про це заявив телеканалу "ДОМ" прессекретар лави держави Сергій Никифоров.

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Він пояснив, що якщо не буде конкретики у США, то президент виступить в ООН онлайн із Києва.

"Він ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", – сказав Никифоров.

За його словами, у своєму виступі (або в США, або з Києва) Зеленський ще раз запропонує країнам ООН приєднатися до декларації "Кримської платформи".

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"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї. – Ред.). Все-таки ООН – це 193 країни. Це було б хорошим жестом", – резюмував спікер Банкової.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Нагадаємо, Зеленський у ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

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