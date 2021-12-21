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Зеленский готов позвонить Путину – названо условие

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 декабря, 19:59
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Сейчас никаких контактов между лидерами Украины и России нет
Зеленский настроен на диалог с Путиным для урегулирования ситуации на Донбассе
Зеленский настроен на диалог с Путиным для урегулирования ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Если администрациям глав государств не удастся договориться о встрече, то глава украинского государства Владимир Зеленский готов сам позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил на полях конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30", передает УНИАН.

По словам Зеленского, с Путиным он не общается и не созванивается.

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"Мне кажется, что мы оба не снимаем телефонную трубку, потому что мы оба не звоним", – отметил он.

Также он отметил, что Украина готова к диалогу в любом формате с любым из партнеров, и формат для этого не важен.

"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что она готова. Мы готовы встречаться с Российской Федерацией, мы этого не боимся, в любом формате, с любыми нашими партнерами. Мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, нам все равно, в каком формате", — сказал он.

Глава государства рассказал, что администрации обоих президентов договариваются о возможной встрече.

"Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям по сложным документам и тому подобное, то я буду прямо ему звонить", – сказал Зеленский.

Переговоры Украина – Россия

  • 1 декабря во время ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе. В свою очередь у Путина озвучили Зеленскому условие.
  • Лидер Украины говорил, что рассчитывает на возвращение оккупированного Крыма. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что такая риторика Киева не приближает прямые переговоры двух стран.
  • Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.
  • При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал главную цель вызова Путина на переговоры. Он считает, что таким образом указывают на то, что Россия сторона конфликта.
  • 16 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с президентом Украины. Песков отметил, что сейчас российско-украинские контакты поддерживаются на уровне представителей, в том числе со стороны России — Дмитрием Козаком, замглавы администрации президента.

Зеленский готов к встрече с Путиным

На пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

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