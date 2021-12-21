Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленський готовий зателефонувати Путіну – названа умова

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 грудня, 19:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі жодних контактів між лідерами України та Росії немає
Зеленський налаштований на діалог із Путіним для врегулювання ситуації на Донбасі
Зеленський налаштований на діалог із Путіним для врегулювання ситуації на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо адміністраціям глав держав не вдасться домовитись про зустріч, то глава української держави Володимир Зеленський готовий сам зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну. Про це він заявив на полях конференції керівників зарубіжних дипломатичних установ України. "Дипломатія 30", передає УНІАН.

За словами Зеленського, з Путіним він не спілкується та не телефонує.

Реклама

"Мені здається, що ми обидва не знімаємо телефонну трубку, тому що ми обидва не телефонуємо", – зазначив він.

Також він зазначив, що Україна готова до діалогу у будь-якому форматі з будь-яким із партнерів, і формат для цього не важливий.

Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вона готова. Ми готові зустрічатися з Російською Федерацією, ми цього не боїмося, в будь-якому форматі, з будь-якими нашими партнерами. Ми готові і на прямий діалог , нам все одно, в якому форматі", – сказав він.

Глава держави розповів, що адміністрації обох президентів домовляються про зустріч.

"Якщо не вдасться в якийсь строк домовитися адміністраціям щодо складних документів тощо, то я прямо йому дзвонитиму", – сказав Зеленський.

Переговори Україна – Росія

  • 1 грудня під час щорічного послання до Верховної Ради Володимир Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів із Путіним, оскільки це єдиний спосіб урегулювати конфлікт на Донбасі. Своєю чергою у Путіна озвучили Зеленському умову.
  • Лідер України казав, що сподівається на повернення окупованого Криму. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.
  • Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.
  • При цьому голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав головну мету виклику Путіна на переговори. Він вважає, що таким чином вказують на те, що Росія є стороною конфлікту.
  • 16 грудня прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін відкритий для діалогу з президентом України. Пєсков зазначив, що зараз російсько-українські контакти підтримуються на рівні представників, у тому числі з боку Росії – Дмитром Козаком, заступником глави адміністрації президента.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

На пресконференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив, що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

46 268

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти