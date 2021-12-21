Зеленський готовий зателефонувати Путіну – названа умова

Наразі жодних контактів між лідерами України та Росії немає

Зеленський налаштований на діалог із Путіним для врегулювання ситуації на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо адміністраціям глав держав не вдасться домовитись про зустріч, то глава української держави Володимир Зеленський готовий сам зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну. Про це він заявив на полях конференції керівників зарубіжних дипломатичних установ України. "Дипломатія 30", передає УНІАН.

За словами Зеленського, з Путіним він не спілкується та не телефонує.

Реклама

"Мені здається, що ми обидва не знімаємо телефонну трубку, тому що ми обидва не телефонуємо", – зазначив він.

Також він зазначив, що Україна готова до діалогу у будь-якому форматі з будь-яким із партнерів, і формат для цього не важливий.

Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вона готова. Ми готові зустрічатися з Російською Федерацією, ми цього не боїмося, в будь-якому форматі, з будь-якими нашими партнерами. Ми готові і на прямий діалог , нам все одно, в якому форматі", – сказав він.

Глава держави розповів, що адміністрації обох президентів домовляються про зустріч.

"Якщо не вдасться в якийсь строк домовитися адміністраціям щодо складних документів тощо, то я прямо йому дзвонитиму", – сказав Зеленський.

Переговори Україна – Росія

1 грудня під час щорічного послання до Верховної Ради Володимир Зеленський заявив, що хоче прямих переговорів із Путіним, оскільки це єдиний спосіб урегулювати конфлікт на Донбасі. Своєю чергою у Путіна озвучили Зеленському умову.

Лідер України казав, що сподівається на повернення окупованого Криму. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.

Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

При цьому голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав головну мету виклику Путіна на переговори. Він вважає, що таким чином вказують на те, що Росія є стороною конфлікту.

16 грудня прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін відкритий для діалогу з президентом України. Пєсков зазначив, що зараз російсько-українські контакти підтримуються на рівні представників, у тому числі з боку Росії – Дмитром Козаком, заступником глави адміністрації президента.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

На пресконференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив, що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним.