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"Погроза на адресу Росії": у Путіна злякалися заяви Зеленського про Крим

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 грудня, 14:20
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Український лідер розлютив Кремль своїми словами про окупований півострів
Пєсков відреагував на виступ Зеленського. Колаж "Сьогодні"
Пєсков відреагував на виступ Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Плани України повернути свій Крим, який окупувала Росія, у Кремлі сприймають як наміри нападу на російську територію. Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков ZN.ua.

Йому не сподобалися слова президента Володимира Зеленського у вчорашньому зверненні до Верховної Ради, який сподівається на повернення півострова. За його словами, така риторика Києва не наближає прямих переговорів України та РФ.

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"Ми, звичайно, аналізуємо висловлювання президента Зеленського. Взяти вчорашнє висловлювання щодо російської проблематики. Виступаючи у парламенті, Зеленський говорив, що, наприклад, повернення Криму має стати головною метою та філософією України. Це є прямою загрозою на адресу Росії і означає, що Київ готовий силою зазіхнути на російський регіон", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив із щорічним посланням до Верховної Ради, де, серед іншого, заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним.

Також напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав фантастичну версію, чому Росія захопила Крим. Він вважає, що на українську територію зазіхали у НАТО.

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Окупація Криму

  • Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. "Кримський референдум" не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.
  • Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) кваліфікував дії Кремля як "міжнародний збройний конфлікт між Україною і РФ". У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

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