"Погроза на адресу Росії": у Путіна злякалися заяви Зеленського про Крим

Український лідер розлютив Кремль своїми словами про окупований півострів

Пєсков відреагував на виступ Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Плани України повернути свій Крим, який окупувала Росія, у Кремлі сприймають як наміри нападу на російську територію. Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков ZN.ua.

Йому не сподобалися слова президента Володимира Зеленського у вчорашньому зверненні до Верховної Ради, який сподівається на повернення півострова. За його словами, така риторика Києва не наближає прямих переговорів України та РФ.

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"Ми, звичайно, аналізуємо висловлювання президента Зеленського. Взяти вчорашнє висловлювання щодо російської проблематики. Виступаючи у парламенті, Зеленський говорив, що, наприклад, повернення Криму має стати головною метою та філософією України. Це є прямою загрозою на адресу Росії і означає, що Київ готовий силою зазіхнути на російський регіон", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 1 грудня Володимир Зеленський виступив із щорічним посланням до Верховної Ради, де, серед іншого, заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним.

Також напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав фантастичну версію, чому Росія захопила Крим. Він вважає, що на українську територію зазіхали у НАТО.

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Окупація Криму