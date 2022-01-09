"Ялты-2 быть не может" – Боррель о перспективах России по гарантиям безопасности

Европейский Союз практически ответил Москве на ее ультиматум

В Европе не спешат предоставлять России гарантии безопасности / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Вслед за США, которые высказались о перспективах предоставления России гарантий безопасности, свое мнение высказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Как и американские партнеры, представитель Европейского Союза не стал обнадеживать Кремль. Обсуждение требований России по "гарантиям безопасности" во время заседания Совета НАТО-Россия не предусматривает их одобрения, отметил Боррель.

Об этом высокопоставленный европейский политик написал в своем блоге, который вышел за несколько часов до начала в Женеве (Швейцария) первого раунда переговоров между США и РФ.

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Перспектива диалога с Кремлем

"Диалог с Россией на заседании Совета НАТО-Россия не предусматривает одобрения предложений России, а скорее предлагает платформу для дипломатических дискуссий, в соответствии с нашими интересами безопасности и подтверждая фундаментальные принципы европейской безопасности и стабильности. Например, могут быть полезными предложения по созданию механизмов антикризисного управления", – написал Боррель.

Он также отметил, что несмотря на желание России вернуться к разграничению сфер влияния как во времена холодной войны, так быть не может.

"Кажется, российское руководство намерено повернуть часы вспять, к старым временам логики холодной войны. Такой тип разграничения сфер влияния не относится к 2022 году: Ялты-2 быть не может", – подчеркнул Боррель.

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Роль Украины

Боррель заверил, что без Украины не может быть дискуссий о ней.

"Мы договорились со Штатами и нашими партнерами, что дискуссии о безопасности в Европе будут проходить в координации и при участии ЕС. Кроме того, не должно быть ограничений относительно независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор. И, конечно, любая дискуссия об Украине должна предусматривать присутствие Украины за столом переговоров", – сказал Боррель.

И добавил, что любая агрессия Кремля по отношению к своему соседу не останется без ответа. "Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и серьезные затраты для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами. Без безопасности Украины нет безопасности в Европе", – подчеркнул Боррель.

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