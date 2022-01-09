Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЬОГОДНІ Влада Події

"Ялти-2 бути не може" – Боррель про перспективи Росії щодо гарантій безпеки

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 січня, 19:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Європейський Союз практично відповів Москві на її ультиматум
У Європі не поспішають надавати Росії гарантії безпеки / Колаж "Сьогодні"
У Європі не поспішають надавати Росії гарантії безпеки / Колаж "Сьогодні"

Слідом за США, які висловилися про перспективи надання Росії гарантій безпеки, свою думку висловив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Як і американські партнери, представник Європейського Союзу не став давати надію Кремлю. Обговорення вимог Росії щодо "гарантій безпеки" під час засідання Ради НАТО-Росія не передбачає їх схвалення, зазначив Боррель.

Про це високопоставлений європейський політик написав у своєму блозі, який вийшов за кілька годин до початку у Женеві (Швейцарія) першого раунду переговорів між США та РФ.

Реклама

Перспектива діалогу з Кремлем

"Діалог з Росією на засіданні Ради НАТО-Росія не передбачає схвалення пропозицій Росії, а радше пропонує платформу для дипломатичних дискусій відповідно до наших інтересів безпеки та підтверджуючи фундаментальні принципи європейської безпеки та стабільності. Наприклад, можуть бути корисними пропозиції щодо створення механізмів антикризового управління", – написав Боррель.

Він також зазначив, що незважаючи на бажання Росії повернутися до розмежування сфер впливу як за часів холодної війни, так не може бути.

"Здається, російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не відноситься до 2022 року: Ялти-2 бути не може", – наголосив Боррель.

Реклама

Роль України

Боррель запевнив, що без України не може бути дискусій щодо неї.

"Ми домовилися зі Штатами та нашими партнерами, що дискусії про безпеку в Європі відбуватимуться у координації та за участю ЄС. Крім того, не має бути обмежень щодо незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-яка дискусія про Україну має передбачати присутність України за столом переговорів", – сказав Боррель.

І додав, що будь-яка агресія Кремля щодо свого сусіда не залишиться без відповіді. "Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та серйозні витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід із трансатлантичними та іншими партнерами. Без безпеки України немає безпеки в Європі", – наголосив Боррель.

Реклама

Обстановка

  • За кілька годин до початку в Женеві (Швейцарія) першого раунду переговорів між США та РФ щодо надання останій гарантій безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів.
  • Кремль уже висловив свій черговий ультиматум – заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що вони можуть обмежитися лише однією зустріччю зі США щодо гарантій безпеки, якщо останні відмовляться вислуховувати аргументи Росії.
  • 12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн призначена на 13 січня.
  • 7 січня відбулося закрите засідання міністрів закордонних справ країн – членів НАТО. Після засідання генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ні в якому разі не піде на компроміс із РФ.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
9 січня. Стів Джобс. 15 років тому, в 2007 році, у Сан-Франциско (США) один із засновників і керівник компанії Apple представив публіці перший iPhone, що стало справжньою революцією…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

27 935

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти