"Ялти-2 бути не може" – Боррель про перспективи Росії щодо гарантій безпеки

Європейський Союз практично відповів Москві на її ультиматум

У Європі не поспішають надавати Росії гарантії безпеки / Колаж "Сьогодні"

Слідом за США, які висловилися про перспективи надання Росії гарантій безпеки, свою думку висловив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Як і американські партнери, представник Європейського Союзу не став давати надію Кремлю. Обговорення вимог Росії щодо "гарантій безпеки" під час засідання Ради НАТО-Росія не передбачає їх схвалення, зазначив Боррель.

Про це високопоставлений європейський політик написав у своєму блозі, який вийшов за кілька годин до початку у Женеві (Швейцарія) першого раунду переговорів між США та РФ.

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Перспектива діалогу з Кремлем

"Діалог з Росією на засіданні Ради НАТО-Росія не передбачає схвалення пропозицій Росії, а радше пропонує платформу для дипломатичних дискусій відповідно до наших інтересів безпеки та підтверджуючи фундаментальні принципи європейської безпеки та стабільності. Наприклад, можуть бути корисними пропозиції щодо створення механізмів антикризового управління", – написав Боррель.

Він також зазначив, що незважаючи на бажання Росії повернутися до розмежування сфер впливу як за часів холодної війни, так не може бути.

"Здається, російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не відноситься до 2022 року: Ялти-2 бути не може", – наголосив Боррель.

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Роль України

Боррель запевнив, що без України не може бути дискусій щодо неї.

"Ми домовилися зі Штатами та нашими партнерами, що дискусії про безпеку в Європі відбуватимуться у координації та за участю ЄС. Крім того, не має бути обмежень щодо незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-яка дискусія про Україну має передбачати присутність України за столом переговорів", – сказав Боррель.

І додав, що будь-яка агресія Кремля щодо свого сусіда не залишиться без відповіді. "Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та серйозні витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід із трансатлантичними та іншими партнерами. Без безпеки України немає безпеки в Європі", – наголосив Боррель.

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