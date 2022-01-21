Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌐 Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19
СЕГОДНЯ Власть События

Танков не будет. Порошенко рассказал, как Путин будет атаковать Украину ракетами и самолетами

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 22:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пятый президент рассказал, что в Украине нужно делать прямо сейчас
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина является сильной страной – за 5 лет построена армия, которая способна дать отпор врагу. Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина 24" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Также он рассказал, какое вооружение стоит вдоль украинской границы:

Реклама

"Искандеры" – это оперативно-тактические, а не тактические ракеты. Они представляют огромную опасность и расположены прямо вдоль нашей границы. Самое современное вооружение расположено вдоль нашей границы – расширили на 1200 км аннексированной – уже даже "переваренной" – Беларусью".

Что нужно делать сейчас?

По словам пятого президента, Украина не должна тянуть с ответными мерами:

"Соберите в понедельник (24 января – Ред.) внеочередное заседание Верховной Рады, примите решение о кардинальных изменениях в бюджете. Если вы захотите спрятать голову в песок, как вы это всегда делаете... Вы ее не спрячете – он уже заасфальтирован. И денег у вас там нет".

Реклама

Первое, что нужно сделать, по словам Порошенко, – это выделить средства для накопления стратегических резервов:

"3 года страна не закупает бронежилеты и шлемы. Нет сегодня ни продовольственного, ни топливного, ни боевого резерва... Я не сею панику – для действующих войск есть, но нужны стратегические резервы.

Реклама

Комплект боевых бригад сегодня составляет 50%. Срочно повысить уровень денежного довольствия, чтобы воин получал гораздо больше, чем охранник в супермаркете. И полицейский, чтобы получал больше, потому что от них зависит наша защита".

Также Порошенко рассказал, как по его мнению будет атаковать Путин.

"Кто сказал, что Путин будет наступать танками? Он может атаковать ракетами и самолетами с российской территории, но войны прямой не будет, будет гибридная, с хакерскими атаками и использованием пятой колонны, с беспорядками и прочим", – заявил Порошенко.

Напомним, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Россия может совершить танковый блицкриг на Киев. Также не исключен вариант с признанием т.н. "ЛНР" и "ДНР", что создаст новые проблемы на юго-востоке страны.

Он считает, что сейчас есть две серьезные опасности для нас.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Переговоры или конфликт". Как прошла встреча Блинкена и Лаврова в Женеве, и какие перспективы теперь для Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Предательство, угрозы и стресс. Что предсказывают астрологи для Зеленского на 2022 год Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

82 028

заболело за неделю в Украине

+100%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять