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Угрозы России: во власти заговорили о "тревожном чемоданчике"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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21 января, 19:16
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Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рассказал, когда он может понадобиться
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В настоящее время в Украине нет оснований для того, чтобы собирать "тревожный чемоданчик", если будет расширение военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Укринформ.

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Когда он может понадобиться

"Преждевременно говорить о том, что сейчас нужно специально готовить "тревожный чемоданчик" для того, чтобы реагировать в случае расширения агрессии", – сказал он.

По словам Вениславского, "тревожный чемоданчик" может понадобиться не только в случае особого периода, угрозы войны, войны, а также и в чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера.

"У каждой семьи должен быть чемоданчик, где будут документы и другие важные вещи", – сказал он.

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Что такое "тревожный чемоданчик"?

"Тревожный чемоданчик" – это название базового набора вещей, которые могут понадобиться при возникновении какой-либо экстренной ситуации.

Среди прочего, в него можно положить все документы и копии документов, кредитные карты, немного наличных денег, лекарства, базовую информацию о вас и членах вашей семьи, продуктовый набор и т.д.

Фото: Анна Ульянова / hromadske

Напомним, Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной. По данным Минобороны, только с начала месяца из РФ на временно оккупированные территории привезли несколько танков и самоходных артиллерийских установок, боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

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