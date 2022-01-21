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Россию интересует не НАТО: дипломат раскрыл планы Кремля по Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 января, 19:10
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"Проблема НАТО" для России – только прикрытие, отметил Валерий Чалый

Требование России относительно невступления Украины в НАТО является только прикрытием, Кремль преследует иные цели.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

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"Россия настаивает, чтобы были убраны вооружения, размещенные после 1997 года в таких странах, как Румыния, Болгария – они члены НАТО. И не размещать в Украине. У нас нет сегодня никаких баз натовских, у нас в Конституции запрещено", – сказал он.

Фото: Екатерины Зайчук
Фото: Екатерины Зайчук

При этом дипломат отметил, что Украине "никто не запрещает вести военно-техническое сотрудничество (с НАТО – ред.), получать вооружение – это наше суверенное право".

"Мы когда-то отказались от ядерного оружия, заплатив огромную цену… Но у нас остался режим присоединения нашей страны к РКРТ – режиму контроля за ракетными технологиями. И мы имеем очень хорошие позиции по экспортному контролю. Мы с международной точки зрения имеем право закупать все что нам нужно. И только политические решения некоторых стран это останавливают. Россия надеется, что другие страны не будут этого делать. Это позиция, которая свидетельствует только об одном – Россия хочет себе выбить такие позиции, чтобы шантажировать и в дальнейшем не только Украину, но и другие страны, которые достаточно имеют оружия, имея мотивированную большую армию, но современных вооружений недостаточно", – объяснил экс-посол Украины.

НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России
НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России / Фото: Getty Images

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По его словам, в Кремле "хотят оставить эту возможность шантажа как можно дольше".

"Им намного важнее сейчас на самом деле не НАТО. НАТО – это прикрытие, мы завтра в НАТО не вступаем. Им важнее, чтобы оружие не поступало, чтобы мы пошли на компромиссы по "минскому процессу". Это им важно, им важен контроль над всей Украиной… Они продолжают оперировать этим языком – зоны влияния, разделение мира. Это самое худшее, потому что они не говорят ни про какой Харьков, про другие города Украины. Они говорят о контроле над всей Украиной", – подчеркнул Чалый.

Украина стремится в НАТО

16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.

21 декабря украинский лидер заявил, что ждет от НАТО в 2022 году конкретных временных перспектив членства Украины в Альянсе.

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Кроме того, и Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. По его словам, для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.

Кроме того, НАТО выдвинуло России ряд требований. Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Украины.

21 января в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

После встречи Блинкен заявил, что передал позицию США и НАТО, что они поддерживают суверенитет Украины. По его словам, Россия стоит на пороге выбора – переговоры или конфликт. США готовы к обоим вариантам.

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