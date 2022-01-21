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Россия пригрозила США "серьезными последствиями" из-за Украины: текст заявления

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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21 января, 20:32
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В МИД РФ подвели итоги переговоров с Госдепом США

Россия предупредила США и НАТО о "серьезных последствиях" в случае "масштабного развертывания сил и средств" в Украине.

Такое заявление опубликовал МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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"До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия. Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе", – говорится в сообщении.

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В сообщении также отмечено, что "особое внимание на переговорах было уделено внутриукраинскому конфликту".

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"Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом "комплекса мер", включая налаживание прямого диалога с властями "ЛНР" и "ДНР", – заявили в МИД РФ.

Встреча Блинкена и Лаврова

21 января в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Они продолжались 1,5 часа – меньше, чем планировалось.

Перед встречей США пригрозили России прекращением переговоров. Агрессия против Украины лишь приведет к тому, чему пытается противостоять Москва, а именно к укреплению НАТО, отметил Блинкен. Он подчеркнул, что в условиях пандемии и угрозы климатических изменений миру не нужен еще и новый конфликт.

Кроме того, государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину. Он добавил, что много лет подряд США и НАТО пытались наладить отношения с Россией, но РФ всячески отклоняла эти попытки.

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Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что РФ не собирается нападать на Украину.

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