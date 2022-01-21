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Украина поможет НАТО написать стратегию до 2030 года

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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21 января, 20:29
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Полезным для НАТО окажется опыт Украины в борьбе с гибридной агрессией
Ольга Стефанишина рассказала об итогах поездки в Брюссель. Коллаж "Сегодня"
Ольга Стефанишина рассказала об итогах поездки в Брюссель. Коллаж "Сегодня"

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО-2030. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя итоги визита в Брюссель, сообщает сайт Кабмина.

"Как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня предстали перед демократиями, нуждаются в общем ответе. Благодарны за участие партнеров в формировании Стратегической концепции НАТО-2030. Важно иметь общее видение. Предложения Украины к концепту будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет", — сказала она.

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Вице-премьер выразила надежду, что в ближайшие 10 лет отношения Украины с НАТО станут еще более ясными.

"Страны Североатлантического союза уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО на следующее десятилетие. Мы хотели бы видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", – отметила Стефанишина.

Подготовка стратегии НАТО

31 марта 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу для разработки позиции по стратегическому видению развития Альянса до 2030 года.

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Украина присоединилась к этому процессу и предоставляла НАТО и экспертам свои предложения, которые были учтены в финальном докладе рабочей группы.

В настоящее время НАТО начинает прямую подготовку Стратегической концепции. Этот документ генеральный секретарь предложит главам государств и правительств Альянса на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

Стремление Украины в НАТО

16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет право быть членом НАТО, и обратился к Альянсу из-за угроз России.

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21 декабря Зеленский заявил, что ждет от НАТО в 2022 году конкретных временных перспектив членства Украины в Альянсе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. По его словам, для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ.

НАТО выдвинуло России ряд требований. Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Украины.

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