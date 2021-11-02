"Я – личный узник Путина": Саакашвили обратился к Верховной Раде

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили выдал очередное письмо из тюрьмы. На этот раз он обратился к Верховной Раде и назвал нашу страну главным и самым верным союзником Грузии.
Об этом он написал в Facebook.
Саакашвили заявил о "пытках"
"Пишу вам из одиночки загородной тюрьмы, рядом с аэропортом Тбилиси на 32-м дне голодовки. Я потерял почти 20 кг. Считаю себя личным узником Путина, так как он все эти годы много раз говорил про меня. Дал Грузинской власти крупнейшего частного акционера российского "Газпрома" – Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры", – сказал он.
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Саакашвили назвал обращение грузинской власти с ним "пытками" и отметил, что его лишили права на телефонные звонки со дня задержания, отказывают от возможности приехать в суд, отказывают перевести в гражданскую клинику.
Почему он поехал в Грузию
"Наверно, у вас главный вопрос – почему я поехал в Грузию. Я посчитал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел, сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но, после моего появления даже в тюрьме – ситуация радикально поменялась. Во всем", – написал политик.
Он отметил, что ему удалось повлиять на объединение грузин в прозападном курсе страны, но при этом он остается лояльным и патриотичным гражданином Украины.
"Я горжусь тем, что президент Зеленский вернул мне украинский паспорт. Я очень благодарен вам за очень многие революционные законопроекты, которые вы поддержали, в том числе подготовленные при нашем скромном участии. Благодарен членам разных фракций, которые проявляли солидарность. Я прожил в Украине уже 8 лет своей жизни. У меня в Киеве есть дом и семья, и я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. У Грузии нет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина, и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения крепли", – резюмировал Саакашвили.
Саакашвили в тюрьме
- Политик голодает уже больше месяца. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
- 27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.