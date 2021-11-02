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"Я – личный узник Путина": Саакашвили обратился к Верховной Раде

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
2 ноября, 09:32
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Политик объяснил депутатам, почему решил поехать в Грузию, хотя знал, что будет задержан
Политик написал письмо депутатам. Коллаж "Сегодня"
Политик написал письмо депутатам. Коллаж "Сегодня"

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили выдал очередное письмо из тюрьмы. На этот раз он обратился к Верховной Раде и назвал нашу страну главным и самым верным союзником Грузии.

Об этом он написал в Facebook.

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Саакашвили заявил о "пытках"

"Пишу вам из одиночки загородной тюрьмы, рядом с аэропортом Тбилиси на 32-м дне голодовки. Я потерял почти 20 кг. Считаю себя личным узником Путина, так как он все эти годы много раз говорил про меня. Дал Грузинской власти крупнейшего частного акционера российского "Газпрома" – Иванишвили, публичные указания возбудить против меня уголовные дела и вынести приговоры", – сказал он.

Саакашвили назвал обращение грузинской власти с ним "пытками" и отметил, что его лишили права на телефонные звонки со дня задержания, отказывают от возможности приехать в суд, отказывают перевести в гражданскую клинику.

Почему он поехал в Грузию

"Наверно, у вас главный вопрос – почему я поехал в Грузию. Я посчитал, что моя родина окончательно попала под влияние Москвы. Те реформы, которые в свое время я провел, сошли на нет. Сейчас в Грузии проводились местные выборы, которые в отличие от Украины здесь всегда очень легко выигрывала власть. Но, после моего появления даже в тюрьме – ситуация радикально поменялась. Во всем", – написал политик.

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Он отметил, что ему удалось повлиять на объединение грузин в прозападном курсе страны, но при этом он остается лояльным и патриотичным гражданином Украины.

"Я горжусь тем, что президент Зеленский вернул мне украинский паспорт. Я очень благодарен вам за очень многие революционные законопроекты, которые вы поддержали, в том числе подготовленные при нашем скромном участии. Благодарен членам разных фракций, которые проявляли солидарность. Я прожил в Украине уже 8 лет своей жизни. У меня в Киеве есть дом и семья, и я очень благодарен за заявление президента, что Украина не оставит своего гражданина. У Грузии нет более любимой нации и более верного союзника, чем Украина, и я все сделаю, чтобы не было раздора и эти отношения крепли", – резюмировал Саакашвили.

Саакашвили в тюрьме

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  • Политик голодает уже больше месяца. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
  • 27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.

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