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СЬОГОДНІ Влада Події

"Я – особистий в'язень Путіна": Саакашвілі звернувся до Верховної Ради

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 листопада, 09:32
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Політик пояснив депутатам, чому вирішив поїхати до Грузії, хоча знав, що буде затриманий
Політик написав листа депутатам. Колаж "Сьогодні"
Політик написав листа депутатам. Колаж "Сьогодні"

Голова виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі видав черговий лист з в'язниці. Цього разу він звернувся до Верховної Ради і назвав нашу країну головним та найвірнішим союзником Грузії.

Про це він написав у Facebook.

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Саакашвілі заявив про "катування"

"Пишу вам з одиночної камери заміської в'язниці, поряд з аеропортом Тбілісі на 32-у дні голодування. Я втратив майже 20 кг. Вважаю себе особистим в'язнем Путіна, оскільки він усі ці роки багато разів говорив про мене; дав грузинській владі найбільшого приватного акціонера російського "Газпрому" – Іванішвілі, публічні вказівки порушити проти мене кримінальні справи та винести вироки", – сказав він.

Саакашвілі назвав поводження грузинської влади з ним "катуваннями" та зазначив, що його позбавили права на телефонні дзвінки з дня затримання, відмовляють у можливості приїхати до суду, відмовляють перевести до цивільної клініки.

Чому він поїхав до Грузії

"Напевно, у вас головне питання – чому я поїхав до Грузії? Я вважав, що моя батьківщина остаточно потрапила під вплив Москви. Ті реформи, які свого часу я провів – зійшли нанівець. Нині у Грузії проводилися місцеві вибори, які на відміну від України тут завжди дуже легко вигравала влада. Але після моєї появи навіть у в'язниці ситуація радикально змінилася. У всьому", – написав політик.

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Він зазначив, що йому вдалося вплинути на об'єднання грузинів у прозахідному курсі країни, але він залишається лояльним і патріотичним громадянином України.

"Я пишаюся тим, що президент Зеленський повернув мені паспорт. Я дуже вдячний вам за дуже багато революційних законопроектів, які ви підтримали, у тому числі підготовлені за нашої скромної участі. Вдячний членам різних фракцій, які виявляли солідарність. Я прожив в Україні 8 років свого життя. У мене в Києві є будинок та сім'я і я дуже вдячний за Заяву президента, що Україна не залишить свого громадянина. Грузія не має більш улюбленої нації і вірнішого союзника, ніж Україна, і я все зроблю, щоб не було розбрату і ці відносини зміцнювалися", – резюмував Саакашвілі.

Саакашвілі у в'язниці

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  • Політик голодує вже понад місяць. За цей час у нього дуже погіршився стан здоров'я, йому навіть знадобилося у СІЗО переливання крові. Говорять, що в нього відмовляють внутрішні органи.
  • 27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, який називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром", заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство, хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

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