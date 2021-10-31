Я — 35%": Добкин заявляет, что у Терехова нет победы

Добкин намерен и дальше бороться за пост мэра Харькове

По предварительным данным, Терехов победил на выборах/Коллаж: Сегодня

На выборах городского головы Харькова, по данным экзитпола, побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. Однако кандидат у мэры Михаил Добкин не согласен с этим.

Об этом Михайл Добкин написал у себе в Telegram.

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Так есть ли победитель?

Игорь Терехов не побеждает за один тур, по данными Михаила Добкина. Если информацию подтвердят в ЦИК – Харьков пойдет на выборы мэра во втором туре.

"Я честно и терпеливо выдержал целый час беснующегося потока информации от разных СМИ. За основу своих новостей эти СМИ брали информацию экзитполов, заранее заказанных штабом оппонента. Их итоговая информация мало чем отличается от ранее публиковавшихся социсследований СОЦИСов, КМИСов и других контор. Теперь к реальной ситуации. Явка 28%. По нашим опросам 41 ИО, 35 я. И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата. Скоро опубликую первые результаты параллельного подсчета. Боремся дальше. Уступать никто не намерен", — отметил Михаил Добкин.

Выборы в Харькове-2021

Местные выборы в городе прошли год назад, и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре, Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября.

Изначально в парламенте рассматривалось проведение внеочередных выборов городского головы Харькова в марте или в октябре 2021 года. Согласно законодательству, выборы назначаются не ранее чем через 60 дней после принятия соответствующего постановления Верховной Радой. После подачи всех необходимых документов харьковскими властями народные депутаты проголосовали за проведение выборов 31 октября 2021 – в последнее воскресенье месяца.

Подсчет голосов за кандидатов в мэры Харькова стартует после закрытия избирательных участков 31 октября в 20:00. Срок установления результатов голосования определен ЦИК – не позднее чем на 12-й день со дня выборов мэра, т. е. до 12 ноября 2021 включительно.

Накануне глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что во время выборов на избирательных участках будут требовать СOVID-сертификат. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли , якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове . Точку в споре поставила Центральная избирательная комиссия Украины заявив, что для голосования нужны только маска и паспорт.

, якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим . Точку в споре Центральная избирательная комиссия Украины заявив, что для голосования нужны только маска и паспорт. 31 октября наблюдателей Гражданской сети ОПОРА не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. После того как они вызвали полицию, вопрос решился.

без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. После того как они вызвали полицию, вопрос решился. На выборах в Харькове показали первое странное нарушение. На избирательном участке № 631626 на ул. Туркестанская, 1, зафиксировано голосование вдвоем в одной кабинке .

. А на участке № 631261 глава УИК остановила процедуру голосования из-за того, что один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении "Дія".

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