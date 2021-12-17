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Вторжения не будет? У Байдена рассказали о планах Путина на Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 декабря, 23:04
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Белый дом дословно заявил: "Путин, похоже, не собирается вторгаться"
У экспертов есть сомнения, на кого работает Джейк Салливан / Коллаж "Сегодня"
У экспертов есть сомнения, на кого работает Джейк Салливан / Коллаж "Сегодня"

Такое заявление сделал советник администрации президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, которого СМИ называют весьма лояльным представителем Вашингтона к Российской Федерации.

"Мы в принципе готовы к диалогу. Сейчас Россия изложила свои опасения по поводу действий Америки и НАТО. Мы собираемся изложить наши опасения", – сказал Салливан, передает PBS NewsHour.

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Данные разведки

Кроме того, последние данные американской разведки базируются на том, что у президента РФ Владимира Путина нет принятого решения на столе относительно военных действий на территории Украины.

"Текущая оценка правительства США состоит в том, что он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели... в этом отношении нет", – заявил он.

Также, по словам Салливана, не стоит опасаться плохих сценариев. Цитата советника Белого дома звучит так: "Путин, похоже, не собирается вторгаться на Украину".

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Ситуация

  • Напомним, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с НАТО о возможной агрессии Российской Федерации против Украины.
  • Сам президент Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал военную помощь и санкции против РФ в случае вторжения. Но уточнил: американские солдаты воевать с россиянами не будут.
  • Тем временем Кремль анонсировал новые переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена. Формат выбран прежним – видеосвязь.

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