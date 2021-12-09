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США помогут отбить атаку России в любое время – Байден

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 декабря, 22:14
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В разговоре Зеленского с американским президентом затрагивался вопрос противостояния армии России
Россия снова угрожает Украине? Коллаж "Сегодня"
Россия снова угрожает Украине? Коллаж "Сегодня"

Закончились телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор длился более 1,5 часа.

Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Заверения Байдена

"Президент Байден, как уже говорилось американской стороной после разговора с Путиным, во время самого разговора очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствия, если Кремлем будет принято решение по эскалации на украинской границе или вторжению. Байден очень четко сказал, что США вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям, если такое произойдет", – сообщил Ермак.

Также Ермак сообщил, что президент Байден подтвердил, что США предоставят всю необходимую помощь нашей стране для того, чтобы Украина имела все возможности дать любой отпор в любое время.

Ситуация

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